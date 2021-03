Forno Crematorio, “La maggioranza di centrodestra ignora i cittadini”

A distanza di oltre tre settimane dalla richiesta di convocazione della Commissione Comunale Affari Generali per discutere dell’approvazione del regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale in merito alla localizzazione del Forno Crematorio, non abbiamo ancora ricevuto dal Presidente del Consiglio, Eugenio Spadano la data di convocazione.

Riteniamo questo atteggiamento da parte della maggioranza di centrodestra con a capo il Sindaco Tiziana Magnacca che fa orecchie da mercante, del tutto irrispettoso.

E questa volta hanno davvero toccato il fondo perché ignorare la nostra richiesta di convocazione della Commissione, vuol dire ignorare i cittadini.

Questo loro modo di agire e di amministrare, dimostra ancora una volta ciò che da tempo denunciamo: la totalitaria gestione della nostra città da parte della maggioranza di centrodestra, sempre più chiusa in sé stessa, sempre meno operativa, sempre più lontana dai cittadini.

Alla luce di questo, in considerazione del fatto che la richiesta di convocazione della Commissione consiliare è caduta nel dimenticatoio, chiediamo ora la convocazione del Consiglio Comunale da tenersi entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta già inviata.

Questo atteggiamento dell'Amministrazione comunale che continua a girare la testa dall’altra parte, oltre ad essere raccapricciante, deve anche finire!

Consiglieri Comunali

Marika Bolognese (Iv)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)