UOVA PASQUALI PER SOSTENERE GLI AMICI DI POLDO

Anche quest'anno sarà possibile acquistare le simpaticissime uova Pasquali degli Amici di Poldo,

Associazione sansalvese presente sul territorio per la cura e la salvaguardia degli animali

Le uova sono in vendita presso "L'officina della pasta" in via Montegrappa e " Alibabar da Monica " in via Trignina .

Tanti Auguri da tutti i volontari dell'Associazione.