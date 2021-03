Rebecca D'Addiego per l'iniziativa "Suona Dante"

In occasione del DANTEDÌ , la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, per l'intera giornata di ieri si sono susseguite in diretta streaming iniziative trasmesse sui canali ufficiali delle celebrazioni a Ravenna del settimo centenario della morte del sommo poeta. SUONA DANTE è una di queste iniziative , con gli artisti selezionati dal Contest Musicisti under 35 per il Treno di Dante, tra i quali le VITA NOVA , un quintetto di nuova formazione creato per l'occasione er omaggiare Dante in musica e che sta lavorando ad un progetto su Dante che si svilupperà nel tempo. Il quintetto è firmato da: Jennifer Vargas (voce )- Anna de Leo (violino) - Valeria M. Magnani (violino ) - Rebecca D' Addiego ( clarinetto) - Anna Tedaldi ( contrabbasso).