Forno crematorio: quelli di prima come quelli di adesso, il gioco delle parti con soliti attori principali

La democrazia è sancita con le elezioni, tutti hanno diritto a partecipare per esprimere il proprio voto o anche a proporsi per l'esercizio candidandosi alle elezioni.

È il popolo dopo aver espresso la propria preferenza, incaricando così un gruppo alla guida della comunità, determinando chi debba prendere le decisioni, ma è giusto che il popolo possa nuovamente esprimere il proprio parere su tematiche importanti? o anzi, ritenute importantissime almeno da chi coltiva perplessità su esse? Può talvolta essere opportuno il referendum? Ovviamente: dopo l' insediamento di comitato, raccolta firme dei cittadini, eventuale man forte delle minoranze? Il regolamento del comune di San Salvo prevede questo...prevede ma non è attuabile, i " dinosauri" discutono delle "ere passate" con puntuali precisazioni: Spadano presidente del consiglio sottolinea che bisogna stare nelle regole visto la quota 7 fissata dal regolamento a dispetto dei 5 consiglieri che hanno presentato, l'ex presidente della commissione Di Pierro bacchetta "quelli di prima", (in particolare qualcuno senza nominare nessuno) per non aver modificato ai tempi ( tempi in cui nella maggioranza c'era qualcuno che non è più in consiglio ma è alle spalle comitato, inoltre a qualcuno che anche oggi è in carica di governo e pure parla di regole), invece a quanto pare nella maggioranza attuale evidentemente nessun giovane consigliere ha le capacità e il coraggio di appoggiare le volontà popolari, garantendo la democrazia. Almeno per una questione così particolare, dopo anni di silenzio e assenzo incondizionato, ci sarebbe bisogno di una presa di coscienza piuttosto che la solita sterile presa di parte.