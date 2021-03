Polizia e carabinieri sfollano gli assembramenti di passanti a Vasto Marina, Moretti polemizza in diretta Facebook

Le forze dell'ordine intervengono a Vasto Marina per sfollare i numerosi passanti in viale Dalmazia a Vasto Marina. Molto cittadini hanno pensato di approfittare del bel tempo di questa Domenica delle Palme per fare una passeggiata sul lungomare vastese. Carabinieri e Polizia hanno provveduto a far sparpagliate gli assembramenti presenti. Stefano Moretti, consigliere comunale a Monteodorisio, ha ripreso in una video diretta, dal suo profondo Facebook, per mostrare e denunciare quello che a suo avviso è un comportamento dovuto ad un Dpcm anticostituzionale.

questo il video: https://www.facebook.com/StefanoMorettiVastoAbruzzo/videos/10217954478723318/?d=n