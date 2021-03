Convocato per il 1 aprile il Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in videoconferenza per giovedì 1 aprile 2021 alle ore 9:00 in prima convocazione ed eventuale seconda per lo stesso giorno alle ore 10:00.

L’argomento che verrà trattato nel corso della seduta:

Delibera di Consiglio n. 32 del 23/10/2020 – Approvazione schema bando di gara per la concessione di aree demaniali marittime. Interpretazione autentica art. 3 durata del rapporto concessorio.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta o sulla pagina Facebook.