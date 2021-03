La pandemia blocca anche quest’anno la tradizione del canto della Passione

Il tradizionale canto della Passione degli amici della Pasquetta sarà bloccato anche quest'anno dalla pandemia. Questa situazione del Covid ci priva della socialità, gli amici della Pasquetta purtroppo non possono ritrovarsi e cantare per le strade del paese. Ci auguriamo che presto passi questo periodo e che si possa tornare a riprendere il nostro tempo per le attività socio culturali e tradizionali.