Bonus Cultura per i nati nel 2002: ecco come fare per ottenere 500 euro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Ministero della Cultura annuncia la nuova edizione di 18app. Dal 1 aprile fino al 31 agosto 2021 i ragazzi nati nel 2002 potranno registrarsi al sito www.18app.italia.it per ottenere il Bonus Cultura, un contributo da 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani.

Per registrarsi è necessario soltanto richiedere la propria identità digitale (SPID) e accedere attraverso il sito www.18app.italia.it per poter usufruire del portafoglio digitale con un credito di 500 euro.