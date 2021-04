La forte pioggia e la strada senza asfalto in centro città: l’ appello dei residenti

Ci arriva la segnalazione di un cittadino Sansalvese abitante nella zona via Stingi a ridosso della strada via Montegrappa all’ altezza dell’ ultimo tratto in senso unico. In particolare via Milano e via Napoli: "A causa di alcuni lavori, eseguiti “sotto traccia”, il manto stradale è stato divelto; a distanza di diverse settimane non è stato effettuato il ripristino lasciando scoperte terra e breccia usate per riempire nuovamente quanto scavato. La situazione è peggiorata con il passare del tempo, i detriti sparsi su quello che è rimasto della carreggiata. Adesso, in questo momento, il forte temporale, che si sta abbattendo in città, rende impraticabile il tratto compromettendo inevitabilmente la viabilità (pure solo pedonale) anche i prossimi giorni. Visto il rifacimento di diverse strade e quanto la situazione sia aggravata, speriamo sarà data priorità per questo rione."