Riaprono le scuole anche a San Salvo

Da mercoledì 7 aprile, come previsto dal DL 44 del 01 aprile 2021, riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, e per le Secondarie di II grado in presenza al 50%

La presente disposizione resta valida fino a diverse indicazioni che dovessero provenire dalla Regione Abruzzo o dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Anche se partecipare alle lezioni da casa è sicuramente più comodo per i ragazzi, la maggior parte degli studenti sono contenti di rientrare a scuola, potendo cosi rivedere amici e professori, in fondo il contatto umano non si può sostituire!