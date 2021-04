Magnacca alla Sasi: "Riparate le strade"

“La situazione di degrado e di insicurezza in cui versano alcune strade comunali sono state interessate di recente dagli interventi sulla rete fognante effettuati dalla Sasi. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, abbiamo deciso di diffidare in maniera formale la Sasi perché provveda al più presto al ripristino a regola d’arte del manto stradale in tutti i cantieri aperti nel territorio comunale”.

Lo comunica il sindaco Tiziana Magnacca che ha provveduto, per il tramite del responsabile del settore Manutenzione, a far inviare lo scorso 2 aprile un atto di diffida ad adempiere entro 15 giorni alla sistemazione delle strade interessate ai cantieri.

“Abbiamo ricevuto lamentele da parte dei cittadini – aggiunge l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – perché, in particolare nel quartiere della 167, si registra la situazione più critica sia di precarietà del fondo stradale e sia di sicurezza. Voglio sperare che la Sasi intervenga nel più breve tempo possibile”.