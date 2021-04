Vetrina sul passato: la ricetta delle Pallott Cac' e Ov di Angelica Della Gatta

Le pallotte cac' e ov sono una ricetta della tradizione contadina, ancora oggi tanto apprezzata e servita in tutte le trattorie tipiche della zona.

Potrete gustare le pallotte come antipasto o come secondo piatto, o in alternativa potrete farle in versione mignon e utilizzarle per preparare questi spaghetti alla chitarra. Le pallotte cacio e ova sono una vera libidine, preparate con pochi e semplici ingredienti!