Vetrina sul passato: la felicità rimane godersi una buona fregna

Oggi la nostra vetrina sul passato rimette in luce le fregne!

No, niente di volgare, maliziosi. Parliamo del dolce della signora Elena di Orsogna, che ha fatto impazzire prima l'Abruzzo, poi la Puglia ed infine il web.

Le fregne sono state create dalla signora Elena ad Orsogna, mentre lavorava con la proloco, un po' per gioco un po' per sfizio. Nonostante lo scetticismo dei suoi colleghi, le fregne sono subito diventate le protagoniste delle feste patronali, per poi cominciare a fare il giro dell'Abruzzo e, grazie al comico Uccio de Santis, sono arrivate fin giù in Puglia.

Vi lasciamo di seguito il video dell'inviato di .Net che va a trovara la signora.

E voi, l'avete mai gustata una buona fregna?