“Cambiamo San Salvo”, un nuovo soggetto politico si prepara per le prossime amministrative

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si è costituito a San Salvo il movimento politico “CAMBIAMO SAN SALVO” con l’intenzione di essere presente alla consultazione Comunale del 2022.

Il movimento si ispira ai principi contenuti nella Carta costituzionale della Repubblica italiana. I valori di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà, sostenibilità sono principi fondanti del movimento.

Obiettivo del movimento è il bene comune della città di San Salvo attraverso la democrazia partecipata, l’efficienza e il rispetto di tutti, in una parola “fare buona amministrazione". Impegno particolare sarà rivolto alla trasparenza, all’onestà e all’uguaglianza di tutti i cittadini; non si permetterà mai che un cittadino sia più “uguale” di un altro cittadino o che prevalga sull’interesse pubblico della città. Si presterà cura alla qualità della vita, alla qualità urbana ed ambientale, al rispetto del territorio e all’interesse globale della comunità. Interesse particolare si presterà all’efficienza economica, all’equità sociale e alla preservazione dell’uso durevole delle risorse per garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future.

Si attuerà un nuovo modello di cultura, secondo il quale un intervento va eseguito se il beneficio sociale netto è positivo, migliora il benessere dei cittadini e non peggiora il benessere di altri cittadini. Si passerà dalla pratica del cittadino interpellato solo al momento del voto, al concetto di cittadino utente che, depositario della sovranità, esercita il suo diritto politico sempre più connesso all'attività amministrativa e, in particolare, contribuisce ad indicare e soddisfare i bisogni e le necessità che provengono dal mondo degli stessi cittadini e dal mondo delle imprese. Le decisioni pubbliche saranno oggetto di procedure partecipate non solo dai soggetti istituzionali e associazioni varie, ma anche da tutti i cittadini.

Si favorirà la partecipazione delle giovani generazioni che con le loro idee innovative potranno contribuire fattivamente a portare avanti il progetto “CAMBIAMO SAN SALVO”. Prossimamente sarà divulgato un programma dettagliato che il movimento politico elaborerà. Il gruppo è aperto all’ingresso di tutti con pari dignità, senza distinzione di età, di sesso, di razza, di religione, di condizioni personali e sociali.

Per associarsi al movimento “CAMBIAMO SAN SALVO” scrivere all’indirizzo E-mail: cambiamosansalvo@gmail.com

Movimento Politico “Cambiamo San Salvo"