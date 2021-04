Vetrina sul passato: le Sagnitelle di San Vitale

Le sagnitelle di San Vitale sono un punto fisso di questo periodo d'Aprile. Quest'anno, come il precedente, purtroppo, non ci saranno festeggiamenti pubblici e le persone non potranno riunirsi in piazza per gustare questo delizioso piatto tipico. Come per le pircitélle, però, nulla ci toglie di potercele gustare al sicuro a casa, con le persone che amiamo.

La redazione di SanSalvo.net vuole ricondividere con voi questo reportage dove l'atmosfera era più gioiosa e gioviale, sperando di poter tornare presto ad un'atmosfera come questa.

E voi mangerete le sagnitelle, nonostante tutto?