“Prossima Generazione Abruzzo”. Il ciclo di incontri del PD questa volta sull'economia del vastese

Prosegue il ciclo di incontri “Prossima Generazione Abruzzo” organizzato dal Pd regionale. Giovedì 22 aprile 2020 alle ore 17.30 si parlerà di Transizione tecnologica e Recovery Plan Abruzzo con il Sen. del PD, Antonio Misiani.

A seguire un focus sull’Economia del Vastese duramente colpito dalla pandemia da Covid-19.

“La grave crisi sanitaria di quest’ultimo anno non è il solo problema che la pandemia da SARS-CoV-2 ha portato con sé. Tante le attività economiche e produttive che hanno risentito pesantemente di questa ondata pandemica in atto”, fanno sapere il Segretario regionale del Pd Abruzzo, Michele Fina e il Segretario provinciale del Pd Chieti, Gianni Cordisco che sottolineano che all’incontro, che si svolgerà in remoto, parteciperanno anche le parti sociali che "meglio di altri porteranno all’attenzione di tutti, le problematiche che questa pandemia ha creato in termini di lavoro, occupazione e crisi economica.

“E' per questo importante stilare un Recovery Plan a livello regionale che tenga conto di tutte le problematiche economiche emerse in questo" precisano Fina e Cordisco.

“Siamo pronti – concludono i due segretari – a raccogliere tutte le istanze che ci giungono dal mondo del lavoro, dalle piccole attività economiche e produttive, alle grandi industrie abruzzesi, affinché la politica possa dare loro le giuste e meritate risposte in termini di ripartenza e rinascita dopo questo anno buio e difficile. Ora è il momento di pianificare il futuro”.