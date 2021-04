Magnacca plaude all'Associazione Balneatori: "Occasione di crescita per il nostro litorale"

“Accogliamo di buon grado e plaudiamo all’iniziativa dei titolari degli stabilimenti balneari di San Salvo di riunirsi in associazione di categoria. Le idee non bastano mai e con questa associazione si possono trovare ulteriori percorsi di crescita in chiave di promozione turistica anche considerando i limiti imposti dalla pandemia. Siamo pronti a sostenerli e condividere gli sforzi con il neo presidente Nicolino Vicoli, al quale facciamo i migliori auguri di buon lavoro, per promuovere assieme il nostro litorale dalle ventitré Bandiera Blu”. E’ il commento del sindaco Tiziana Magnacca nell’apprendere della costituzione dell’Associazione Balneatori e Turismo San Salvo che riunisce i titolari degli stabilimenti balneari.

“I balneatori attraverso l’associazionismo – aggiunge – dimostrano di aver fatto il salto di qualità e che solo assieme di possono ottenere risultati. San Salvo marittima può crescere se il privato intraprende un percorso che darà risultati nel principio di reciproca assistenza anche ai fini dell’ottenimento di finanziamenti pubblici o di riduzione, ad esempio, dei costi di esercizio.

Imprese private e Amministrazione comunale hanno un solo obiettivo far crescere la qualità dei servizi offerti ai turisti. Il nostro lungomare ha tutti i requisiti per inserirsi nell’elenco delle località di alto livello della costa adriatica”.