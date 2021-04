Ricominciano le gare per i piloti sansalvesi

Inizia questo weekend l’avventura per i due nostri Piloti San Salvesi Agostino Di Francesco e Daniele Zinni.

Sarà propio quest’ultimo il primo a scendere in pista nel Circuito del Mugello (Toscana) questo fine settimana.

Daniele Zinni impegnato nel National Trophy 1000 SBK svilupperà insieme al suo team Bike e Motor la nuova e stupenda moto tedesca BMW M 1000 RR by CASCIOLI CORSE, realizzata per ora in tiratura limitata esclusivamente per le competizioni su circuito chiuso.

Mentre per Agostino, futura stella della nostra cittadina, riconferma per il secondo anno la categoria 300 del trofeo r3 cup anche se per lui manca ancora qualche settimana alla prima gara impegnato nel prestigioso trofeo R3 CUP, dove il vincitore avrà l’accesso diretto nel mondiale 300!

Quindi non rimane che augurare ai due centauri un grandissimo in bocca al lupo!!

Forza!