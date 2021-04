"Dal 26 aprile l'Italia inizierà a riaprire": ad annunciarlo il premier Draghi accanto al ministro Speranza, ponendo la "premessa" che i comportamenti finora osservati, come mascherine e distanziamenti, siano applicati "scrupolosamente". Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante, a teatro al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22.

I bar ed i ristoranti riaprianno con i tavoli all'esterno, da Giugno riaprianno anche le palestre!