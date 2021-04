La ricetta del giorno: Rape e fagioli

Oggi vi proponiamo una ricetta di fine stagione che a causa delle anomale basse temperature di questi giorni risulta essere ancora piacevole: rape e fagioli.

I fagioli si trovano durante quasi tutto l'anno sulle nostre tavole mentre le rape sono tipiche dei mesi più freddi e iniziano già a scarseggiare. Nonostante ciò vogliamo proporvi questa ricetta semplice e povera ma ricca di gusto.

Ingredienti:

2 kg di rape

400 g di fagioli secchi

2 spicchi d’aglio

1 pezzetto di peperoncino

60 ml di olio

sale

Procedimento:

Tenete i fagioli a bagno per una notte intera in acqua fredda. Sciacquate abbondantemente e fateli lessare almeno un'ora in acqua salata. Pulite le rape eliminando le parti più dure (che potete conservare per altre preparazioni, come una vellutata, un brodo o una crema). Lessate le rape già tagliate in acqua bollente per una decina di minuti. A questo punto in un tegame fate scaldare l'olio con l'aglio e il peperoncino. Non appena l'aglio si sarà dorato toglietelo e aggiungete le rape e i fagioli entrambi ben sgocciolati. Fate cuocere una decina di minuti ancora. Impiattate e servite con una fettina di pane per ottenere un bel piatto unico sano e gustoso.