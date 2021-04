La risposta della scuola alle domande del territorio

Il futuro si costruisce su solide basi, giorno dopo giorno, con intelligenza e passione, malgrado le difficoltà che impongono le situazioni contingenti.

L’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli - D’Acquisto” di San Salvo da anni coinvolge i propri studenti in attività formative specifiche, che integrano e ampliano i curricoli ordinari. Nonostante le restrizioni della pandemia, ripensando e rinnovando le modalità della didattica, stanno per concludersi i sette moduli formativi finanziati dall’azione Competenze di Base 2 del PON (Piano Operativo Nazionale) - FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020.

Nei giorni passati sono terminate le attività didattiche del modulo rivolto agli studenti che frequentano l’ultimo anno dell’Istituto Professionale, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT): nell’ambito dello studio generale del Controllore Logico Programmabile (PLC), i ragazzi sono stati formati specificamente sulle Macchine a Controllo Numerico (CNC) di ultima generazione, in grado di realizzare quei componenti meccanici utilizzati nei processi produttivi dove è previsto anche l'impiego dei robot, anch’essi tra l’altro costruiti con le macchine utensili.

Nel corso delle lezioni sono stati simulati i principali programmi in uso nei torni a controllo numerico tramite il linguaggio ISO Standards, che consente di interagire con le macchine utensili più avanzate, prodotte in tutto il mondo dalle aziende all’avanguardia che si ritrovano periodicamente alla fiera della Biennale delle Macchine Utensili di Milano (BI-MU) per esporre i loro migliori prodotti.

La figura professionale così formata è quella di un tecnologo attrezzista, programmatore e controllore della qualità: una figura sicuramente poliedrica, ma allo stesso tempo dotata di competenze specifiche, in grado di rispondere sia alle richieste del mercato del lavoro sia alle potenzialità dei giovani più portati a all’imprenditoria in questo settore particolarmente attivo nel nostro territorio di riferimento.