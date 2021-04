Moretti: amministrazioni poco attente nei comuni, il caso della strada del nuovo plesso scolastico a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Stefano Moretti documenta e commenta, tramite delle video dirette dal suo profilo social, alcune situazioni da lui ritenute anomalie di gestione delle amministrazioni pubbliche.

Nella sua ultima diretta prende in esame e ad esempio quanto successo in via Melvin Jones a San Salvo, a pochi passi dal nuovo plesso scolastico recentemente realizzato.

https://www.facebook.com/StefanoMorettiVastoAbruzzo/videos/10218081959030246/?d=n