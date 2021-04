"Pronti a ripartire con la stagione già dal 15 maggio"

I balneatori abruzzesi sono pronti a ripartire nella massima sicurezza, ed applicando o rinforzando i protocolli già utilizzati la scorsa estate. Lo ha detto il presidente del Sib Confcommercio, Riccardo Padovano, annunciando che manca solo l'ufficialità per la data di avvio della stagione il 15 maggio.

Saranno sfruttati i sistemi già visti lo scorso anno come le app, prenotazioni ingresso con anche ulteriori novità come pacchetti turistici balneari mirati in accordo con Trenitalia e Tua, dando loro il biglietto e l'accesso alle spiagge.

“Abbiamo scoperto l’anno scorso che l’Abruzzo è favorito dal turismo di prossimità per cui le iniziative poste in essere saranno numerose. Voglio solo ricordare che il settore balneare con tutto l’indotto dà lavoro a migliaia di persone. Spiaggia significa per esempio anche degustazioni dei nostri prodotti e non solo”, dice Padovano.

Dal primo giugno inizierà invece l'attività di balneazione classica, con potenziamento della sicurezza in mare e in spiazza grazie all'accordo con Lifeguard - Salvamento.