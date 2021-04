La chiesa "possa rimanere sempre un luogo di fede e casa accogliente per incontrare Cristo"

"Caro don Beniamino ora viene presentato all'altare questo modellino della nostra chiesa parrocchiale ristrutturata. Essa possa rimanere sempre per tutta la comunità e per ciascun battezzato, luogo di fede e casa accogliente per incontrare Cristo con i fratelli e nei fratelli. Punto di riferimento per un cammino sempre rinnovato dietro a Gesù Maestro, Nostro unico Salvatore."

Con queste parole Francesco Rana, durante il momento dell'offertorio della santa messa del 18 aprile 2021 ha donato un modellino, da lui realizzato, rappresentante la chiesa di San Nicola Vescovo.