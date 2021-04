Vaccinazioni al PalaBCC subiscono rallentamenti

"Le vaccinazioni anti Covid-19 al PalaBCC di Vasto proseguono a una velocità inferiore rispetto alle potenzialità della struttura. Una situazione grave, su cui la Giunta regionale deve fare immediata chiarezza.

Depositerò un'interpellanza per chiedere spiegazioni sul perché dalla prima giornata di vaccinazioni, il 9 aprile, le somministrazioni siano crollate giorno dopo giorno, tanto da essere, a quanto sembra, addirittura inferiori al numero di dosi giornaliere effettivamente disponibili. Oltre all'interpellanza, sono pronto a presentare anche una mozione che impegni la Giunta, con propria delibera, affinché tutte le dosi giornaliere a disposizione vengano utilizzate, somministrandole nel pomeriggio anche a chi si presenta volontariamente fuori dalle liste”.

Lo afferma il consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi: “All'interno dell'HUB in questione – spiega – sono state attrezzate sei aree in cui far confluire i soggetti da vaccinare. Siamo partiti con 948 dosi nella data del 9 aprile, ma il dato giornaliero è diminuito velocemente fino ad arrivare, in alcuni giorni, a sole 240 dosi totali questa settimana e alle 320 della prossima. È difficile comprendere come mai si sia registrato un crollo di questo genere e perché, delle sei linee di vaccinazione predisposte, sembra che ne funzionino, alcuni giorni, solo 3 o 4. Ma è anche da chiarire per quale motivo in alcune giornate le vaccinazioni si siano fermate alle 14.30. Nell'interpellanza chiediamo poi trasparenza per quello che riguarda il personale. Ci è dato sapere che diverse associazioni locali, supportate anche dal Comune di Vasto, avrebbero dato vita a una raccolta fondi per la copertura assicurativa di medici in congedo per consentire loro di fare le somministrazioni. Si tratta di una inspiegabile urgenza di correre ai ripari se si pensa che, da quanto si apprende, ci sarebbero state ben 80 unità di medici della Asl 02 che hanno dato disponibilità a svolgere il compito”.

“Ci sono troppe zone d'ombra su tutta la gestione della vicenda, ed è dovere della Giunta di centrodestra e della Asl dire la verità in Consiglio regionale. Il Covid non guarda in faccia nessuno e non aspetta: si torni immediatamente a correre con le vaccinazioni. Vasto fino dal primo giorno ha dimostrato di avere una macchina efficiente, di altissima professionalità, capace di contare su un numero di volontari sempre presente. Si metta nelle condizioni di lavorare al massimo delle proprie potenzialità”, conclude Smargiassi.

Un'accelerazione per le vaccinazioni al PalaBCC viene sollecitata anche da parte dei consiglieri comunali di centrodestra. "Purtroppo - scrivono in una nota Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) e Alessandro D'Elisa (Gruppo Misto) - nonostante gli sforzi di medici, infermieri e volontari che ringraziamo di cuore, le vaccinazioni nel fine settimana passato sono andate a rilento con meno di 200 inoculazioni giornaliere, dato assolutamente non in linea con le aspettative e le esigenze del territorio."

Nel fine settimana anche alla nostra redazione erano giunte lamentele da parte di coloro che erano in sede per l'inoculazione del vaccino. Sono state denunciate lunghe attese, postazioni chiuse e anziani in fila all'aperto, in piedi.