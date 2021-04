Sdoganare il referendum sarà un errore, non garantisce la democrazia e può bloccare le azioni delle amministrazioni future

Il referendum è uno strumento di democrazia però se può essere usato in maniera massiva può ledere alla democrazia stessa sancita con le elezioni. Potrebbe succedere che il " comitato" di turno possa bloccare l'azione amministrativa di una maggioranza in carica; nel caso specifico che si sta verificando a San Salvo per quanto riguarda l'installazione del forno crematorio nell' area cimiteriale ( a ridosso del centro abitato) sembrerebbe che la giunta in carica abbia paura dell' opinione pubblica ( del resto si sono dimostrati sempre sensibili alla buona opinione pubblica piuttosto che alla buona azione amministrativa). L' argomento di oggi merita discussione in consiglio, è giusto rivedere le posizioni sul da farsi nel caso ma non sarebbe giusto aprire la strada del "referendum" anche su altri temi che il futuro potra presentare. Gli amministratori in carica, nel rispetto di tutti i cittadini e dei propri votanti, dovrebbero sapere che tutto quello sono riusciti a fare (nel bene e nel male) lo hanno fatto perché avevano una maggioranza ampia e compatta ( forse anche troppo).