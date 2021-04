Arap, stralcio porzioni di territorio comunale che ricadono nella zona industriale

“Occorre che si arrivi al più presto da parte dell’Arap alla formulazione della documentazione necessaria al fine dello stralcio delle porzioni di territorio comunale che ricadono sotto la sua giurisdizione. Il Comune di San Salvo ha attivato tutte le procedure per arrivare in tempi brevi a un positiva conclusione a tutto vantaggio delle attività che ancora insistono in ambito Arap nella nostra zona industriale”. Lo dichiara il sindaco di San Salvo dopo la convocazione a cura della Provincia di Chieti del tavolo tecnico di lavoro per la verifica dello stato di avanzamento dello stralcio in ambito San Salvo.

“Il presidente dell’Arap Savini – aggiunge il sindaco – ha formalmente assunto l’impegno per una sollecita definizione dell’iter burocratico necessario dando seguito alla delibera oramai assunta da tre anni. Confidiamo pertanto nel suo impegno al fine di conseguire l’utile obiettivo nel minor tempo possibile”.