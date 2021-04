Referendum, discussione sui regolamenti rinviata

Posizioni differenti sul punto dei regolamenti sul Referendum cittadino rinviato in Consiglio comunale.

Di seguito i comunicati delle forze di maggioranza e dei consiglieri comunali di minoranza.

MAGGIORANZA .“Questa Amministrazione comunale riconosce il grande valore della partecipazione diretta dei cittadini in tutte le forme previste dalla Costituzione italiana e dalla leggi dello Stato. Per questa considerazioni e consapevoli della necessità di dar corso a diversi adempimenti, è stato richiesto il rinvio dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale.

E’ necessaria una maggiore condivisione dello strumento democratico che si andrà a dotare il Comune di San Salvo in futuro”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di maggioranza dopo aver votato il rinvio dell’argomento nel corso della discussione nel Consiglio comunale per l’approvazione del Regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale. “Riteniamo che solo nella pienezza dei lavori della Commissione consiliare si possa concordare una serie di misure, che al momento mancano, che disciplini il referendum consultivo. Non abbiamo alcun limite in questo senso ma solo l’attenzione, con un atteggiamento corretto, per la democrazia partecipa e che sia scevra dalle passioni del momento e da posizioni strumentali”.

I GRUPPI CONSILIARI SAN SALVO CITTA’ NUOVA – LISTA POPOLARE – PER SAN SALVO

MINORANZA. Per ben chiarire quanto accaduto in sede di assise civica è bene sottolineare che l’Amministrazione comunale di centrodestra ha chiesto ed ottenuto con i soli voti della maggioranza il rinvio del punto all’ordine del giorno relativo al regolamento del referendum consultivo discutendolo in Commissione Affari Generali ignorando del tutto la proposta avanzata dai consiglieri comunali di opposizione ed esposta dal consigliere comunale di Più San Salvo, Fabio Travaglini, di approvare un regolamento che tra l’altro ricalcava le previsioni dello Statuto e le previsioni di legge. E dunque un regolamento a norma di legge.

Con tale rinvio, l’Amministrazione Comunale ha invece solo voluto prendere e perdere tempo sbeffeggiando e ignorando ancora una volta i cittadini di esprimere liberamente una loro posizione e desiderosi di rendersi parte attiva nelle scelte importanti della città. Il tutto attraverso lo strumento più democratico che esista: il referendum. Inoltre quanto affermato dalle liste di maggioranza in una nota inviata in fretta e furia per mettere subito le mani avanti e per lavarsi la faccia, è quanto di più ingannevole abbiano mai fatto.

La verità è San Salvo è di fronte ad una maggioranza di centrodestra che dapprima ignora per puro tecnicismo la nostra richiesta di convocare la Commissione Affari Generali per discutere del regolamento del referendum consultivo e che oggi invece rinvia tutto alla stessa Commissione. Assurdo!

Con il rinvio dell’approvazione del regolamento del referendum consultivo, a perdere è solo la città. Quella città, la nostra, amministrata da un centrodestra che ha dimostrato ancora una volta la sua mancanza di volontà di ascoltare e di lavorare con e per i cittadini. San Salvo non merita di essere rappresentata da loro! Il centrodestra sansalvese torni dunque sui suoi passi e abbia il coraggio di rimettere nelle mani dei cittadini quella forza elettorale che sbandiera da oltre 4 anni!

Marika Bolognese (Iv), Antonio Boschetti (Pd), Gennaro Luciano (Pd), Gianni Mariotti (Pd), Fabio Travaglini (Più San Salvo)