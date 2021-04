Nuove infrastrutture al Porto Turistico di San Salvo, investimento per 4,5 milioni di euro

Sabato 24 aprile alle ore 10, presso il Porto Turistico di San Salvo, avverrà la “posa della prima pietra” per la costruzione delle nuove infrastrutture portuali e turistico-ricettive, alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca e del Comandante della Guardia Costiera di Vasto, Tenente di Vascello Francesca Perfido.

"Si realizza - si legge in una nota di Oreste Ciavatta, presidente Cda de Le Marinelle srl - un intervento di riqualificazione dell’intera area portuale in concessione che consentirà di rendere ancora più attrattiva la nostra amata Città di San Salvo e arricchirà il patrimonio pubblico di nuove infrastrutture turistico-ricettive in grado di promuovere turismo di qualità e nuova occupazione soprattutto giovanile.

Gli investimenti programmati in due lotti ammontano ad oltre 4,5 milioni di euro".