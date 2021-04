Vuoi aiutare la ProLoco San Salvo per l’infiorata all’ uncinetto?

"O glorioso San Vitale..." È arrivato il suo turno...! Proprio durante la settimana che apre le celebrazioni della nostra festa patronale, noi cominciamo a fare il suo pannello dell'infiorata all'uncinetto. Sarà grandissimo: 7 metri di altezza e 5 metri di base, un mega lavoro che coinvolgerà tantissime persone per realizzarlo: dai fiori all'uncinetto, alla produzione del cordoncino all'uncinetto (spighetta rumena) alla sua cucitura terminando con la legatura dei fiori alla rete.

Qualcosa di mai realizzato, unico.

Adesso abbiamo veramente tanto bisogno di una mano, fatevi avanti e vi diremo come!

per info pagina Facebook ProLoco San Salvo o il gruppo "infiorata all'uncinetto"