I ragazzi della "sesta"

Fino al 1958, in San Salvo, gli alunni della Scuola Elementare che a ciclo ultimato volevano proseguire l'apprendimento scolastico, dovevano necessariamente recarsi altrove, perché in paese non esistevano scuole oltre quel grado d'istruzione. La qualcosa alimentava in continuazione l'atavico abbandono della scuola da parte degli scolari, ancor più se di sesso femminile, favorita anche dalla necessità di numerose famiglie, quasi sempre alle soglie della povertà, di aver bisogno pure dell'aiuto di braccia infantili. Risultavano, quindi, particolarmente dolorose ed inique le defezioni dei più bravi e meritevoli che andavano anch'esse ad ingrossare le già gremite schiere dei condannati alla negoziazione del sapere. Tuttavia, un certo sblocco della situazione, si cominciò a verificare, allorquando l'accresciuta consapevolezza dell'importanza dell'istruzione, insieme ad un minimo miglioramento del tenore di vita, indussero sempre più famiglie a mandare i propri figli nelle scuole dei centri viciniori più importanti e popolosi. Come pure si verificò un certo esodo verso Seminari o Collegi religiosi, dov'era mediamente possibile ottenere un ottimo apprendimento scolastico ed educativo con la minima spesa. Qualcosa cominciò a migliorare anche sotto l'aspetto istituzionale, perché nel 1958, come ricordato all'inizio, fu costituita meritoriamente da parte di alcuni addetti del settore la Sesta classe elementare per cercare, appunto, di limitare le uscite, quasi sempre irreversibili. Questa nuova realtà influì positivamente per l'istituzione nell'anno successivo di due sez. di Scuola di Avviamento Professionale (rimaste attive fino al 1965) che finalmente fecero maturare i tempi per l'istituzione nel 1961 della Scuola Media Statale con tre prime classi, a cui seguirono negli anni successivi l'insediamento di altri due ordini di scuola: l'Istituto Professionale di Stato e l'Istituto Tecnico Commerciale.

Nota: La scolaresca immortalata nella foto è riferita alla Quinta Elementare dell'anno scol. 1957/58, la prima che ha potuto beneficiare della possibilità di frequenza della Sesta classe e della Scuola d'Avviamento, senza dover uscire dalle comode mura domestiche.