Forno crematorio. Non sia solo una scelta politica

Vorrei che un argomento importante per la nostra città, quale la costruzione del tempio crematorio all’interno del perimetro cimiteriale, non fosse oggetto di strumentalizzazioni politiche e di personalismi. Non può e non deve essere ridotto ad una prova di forza e a una dimostrazione di appartenenza. E’ una scelta importante per la nostra comunità, che supera gli attuali amministratori (di maggioranza e opposizione) e coinvolge noi tutti e il nostro senso di appartenenza. Quando gli odierni amministratori non siederanno più su quei banchi, il tempio crematorio ci sarà ancora; quindi, oggi abbiamo il dovere di guardare avanti e scegliere ciò che, secondo il nostro punto di vista, è più giusto per noi e per i nostri figli. Non sto qui a puntare il dito o a giudicare, indicando chi ha torto e chi ha ragione, perché su tali argomenti si hanno approcci e sensibilità molto diversi. Mi limito a dire che per una serie di valutazioni personali non condivido la scelta della maggioranza su questo argomento; ma la mia rimane la semplice opinione di un cittadino, e vale per quella che è. Invece, mi permetto, per ciò che può servire, di dare un semplice consiglio al Sindaco agli Assessori e ai Consiglieri comunali: ognuno di voi faccia un’ulteriore attenta analisi del rapporto costi/benefici e se rimane sinceramente convinto della bontà dell’opera, e ha la percezione che la maggioranza dei cittadini (anche quelli silenziosi) la pensino nella stessa maniera, allora ha il sacrosanto diritto di andare avanti; ma, se intimamente nutre dei dubbi e ha la sensazione che la città non sia d’accordo, allora deve fermarsi. Sono certo che lo farete e saprete scegliere ciò che è meglio per tutti, perché vi conosco e perché in questi anni avete dimostrato il vostro valore e il profondo legame che nutrite per la nostra amata città.