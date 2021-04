Lezioni in presenza al 70% per gli studenti delle superiori della regione

Lezioni in presenza al 70% per gli studenti delle scuole medie superiori della regione.

Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione, Pietro Quaresimale, al termine del tavolo sulla scuola convocato dall'Ufficio scolastico regionale. Per le classi quinte stabilito il rientro al 100% all'interno della quota complessiva del 70%.

"La decisione - ha detto l'assessore Quaresimale - è stata condivisa da tutti i partecipanti al tavolo tecnico che ha discusso e approfondito tutte le implicazioni legate alla mobilità scolastica che la riapertura degli istituti superiori inevitabilmente si porta dietro". Al tavolo regionale, inoltre, l'assessore ha comunicato che "la Protezione civile regionale mette a disposizione dei comuni 50 mila tamponi per le esigenze legate al rientro a scuola degli studenti". Su questo fronte, Quaresimale ha annunciato che è in via di perfezionamento "l'intesa che prevede la possibilità che le farmacie possano somministrare e effettuare test antigienici in via gratuita al personale scolastico che ne fa richiesta".