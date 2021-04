Dal Comune nessuna autorizzazione, rimozione per le giostre

"Il Comune di San Salvo non ha mai autorizzato l’installazione del Luna park in piazza Aldo Moro per le festività del santo patrono, adottando in maniera responsabile le norme anti Covid e nella corretta interpretazione del recente decreto legge”.

Lo dichiara l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello a commento delle notizie circa la presenza di alcune giostre in città per le festività patronali.

“Abbiamo provveduto correttamente a far rimuovere le giostre – aggiunge Marcello – pur comprendendo le esigenze dei giostrai. Del resto non abbiamo autorizzato nessuna bancarella e altre manifestazioni per san Vitale. Come ha raccomandato nei giorni scorsi il sindaco Tiziana Magnacca, si rinnova l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole per evitare che possa ritornare a crescere il contagio. Abbiamo necessità di far ripartire le attività, ma senza correre inutili e pericolosi rischi per la salute dei cittadini”.