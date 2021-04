Giovedì open day vaccinale al palazzetto dello sport di San Salvo Marina

Open day domani, giovedì 29 aprile, al Centro vaccinale di San Salvo presso il palazzetto dello sport in via Magellano per gli over 60 anche non prenotati.

Basta recarsi semplicemente al Palasport di San Salvo Marina dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30 muniti di tessera sanitaria per anticipare i tempi e ricevere il vaccino.