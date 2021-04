“Torneremo presto a farvi divertire!” La promessa dei Fratelli Bianchi

Successivamente alla discussione dell'opinione pubblica, avvenuta a riguardo della opportunità dell'installazione delle attrazioni di divertimento durante i giorni dedicati ai festeggiamenti di San Vitale, la Famiglia Fratelli Bianchi tramite la nostra redazione vuole esprimere le proprie posizioni:

"Sarà che che la rabbia ci ha fatto essere impulsivi, sarà che la lontananza dalla nostra normalità ci rende bui dentro, sarà che il nostro lavoro ci manca più dell’aria ma è in momenti come questi che notiamo chi è presente per davvero.

Dopo un primo momento di sconforto dove ci siam visti pugnalati alle spalle dai nostri concittadini, a cui son seguite vicessitudini anche troppo scontrose, ci siam resi conto che tanti altri di loro (la stragrande maggior parte) ci hanno invece sostenuto, ci hanno dato una pacca sulle spalle, ci son stati vicini anche solo con una chiamata, con un messaggio, abbiamo riscoperto amici lontani, ci hanno riscaldato il cuore!

E quindi a mente lucida e con il senno di poi che confessiamo di non avercela con nessuno anzi accettiamo il parere negativo di quella che poi si è rivelata solo una piccola percentuale della nostra popolazione, ma alla fine ognuno ha la libertà di pensiero e di parola, siamo in democrazia!

Cogliamo l’occasione di ringraziare ancora una volta tutte le autorità che come abbiam già detto ripongono in noi fiducia da sempre. E forse doveva andar così… proprio per questo, insieme a loro abbiam deciso di tirarci indietro visto anche la delicatezza del periodo in cui tutti noi stiamo vivendo.

E allora vi facciamo una promessa, torneremo presto a farvi divertire!

Vi vogliamo bene."