Lavori sulla passerella ciclopedonale, il passaggio è momentaneamente interdetto

L'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis comunica che da questa mattina è al lavoro una squadra di operai per il ripristino del rivestimento protettivo delle travi in legno lamellare della passerrella ciclopedonale in legno, che attraverso la linea ferroviaria Adriatica, che la rotonda degli Alpini collega a San Salvo Marina.

Il passaggio è interdetto durante le fasi di intervento.