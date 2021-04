"Cambiamo San Salvo", il progetto per una città migliore

San Salvo ha bisogno di cambiamento e innovazione. È necessario per questo avere una nuova idea di città: serve un nuovo progetto che la proietti verso il futuro.

Per fare questo occorre mettere insieme un nuovo protagonismo, bisogna investire su nuove energie e sulle migliori risorse presenti in città. Questa è la sfida.

Il movimento politico "Cambiamo San Salvo" nasce per fare questo: voltare pagina rispetto al passato e proiettare San Salvo verso il futuro.

Il centrodestra ha fallito, si è limitato a gestire l'ordinario facendolo anche male: San Salvo, da comunità attrattiva è diventata una città ripiegata su sé stessa.

Il vecchio centrosinistra, non facendo tesoro degli errori commessi nel passato e seguendo vecchie logiche di accordi di vertici, sta cercando di rimettere insieme i protagonisti di una stagione ormai consegnata alla storia.

Era, è necessario costruire un percorso politico nella verità, nell’onestà, nella chiarezza, nella trasparenza, che avrebbe potuto (potrebbe) rimettere armonia tra gli elettori che in passato si sono sentiti traditi.

Per fare questo è necessario che i protagonisti di quel passato facciano tutti un passo indietro, promuovendo una nuova classe dirigente al governo della città.

Il movimento politico "Cambiamo San Salvo" lavora per questi obbiettivi e fa appello a quanti credono in una nuova prospettiva per la nostra città, senza preclusione per nessuno; chi vuole provarci è nostro compagno di percorso.

San Salvo, 30.04.2021

Per associarsi al movimento “Cambiamo San Salvo” scrivere all'indirizzo E-mail:

cambiamosansalvo@gmail.com