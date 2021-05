“Una Festa del Lavoro insieme a...”: iniziative per l'inserimento di ragazzi con disabilità

Sabato 1 maggio, presso l’azienda Agricola “Bosco degli Ulivi” C.da Fonte Puteo n. 5 a Lentella, è organizzata una “Festa del Lavoro insieme a…” enti, associazioni, al territorio per promuovere una serie di attività legate alla Topical Farm Sharing, la Fattoria condivisa allo scopo di sviluppare l'inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro.

L’evento prevede il seguente programma:

Ore 11,00 Illustrazione della convenzione tra Topical Farm Sharing e Università dell’Aquila, collegamento con la prof.ssa Rachele Giammario- Scienze della formazione.

Ore 12,00 Presentazione dei protocolli per formare ed avviare al lavoro giovani con disabilità intellettiva, tra Arda, Autismo Abruzzo e PMI Services

Ore 13,00 Pranzo Topico (menù fisso 15 euro)

Ore 15,00 Passeggiata ecologica nei sentieri guidati da Claudio Pracilio (sono necessarie scarpe comode)

La fattoria condivisa è un progetto innovativo realizzato nell’azienda agricola “Il Bosco degli Ulivi” di Claudio Pracilio, con il coordinamento di Orazio Di Stefano, che vede la promozione dell’allevamento di ovini, suini e caprini con un progetto condiviso con tante persone che credono in un’alimentazione diversa, più sana, ma anche la promozione di percorsi naturalistici, camminate ecologiche, la valorizzazione della cultura agro pastorale, riscoprendone le tradizioni, in un’ottica di turismo esperienziale, ma soprattutto di progetti di Pet therapy, in un ambiente naturale e protetto, con un contatto diretto con la natura e con gli animali, con la finalità di migliorare la qualità della vita di bambini e adulti, anche in presenza di disabilità, con interventi in svariati ambiti, come quello terapeutico, riabilitativo, educativo e preventivo, ma si configura anche come strumento di crescita personale e conoscenza di sé. La collaborazione tra Arda, Autismo Abruzzo, PMI Services e l’Università dell’Aquila consentirà ulteriori sviluppi.

L’evento sarà un’occasione d’incontro, di interscambio tra adulti, ragazzi down ed autistici, il mondo del lavoro, in una giornata aperta a tutti, per imparare a conoscere le reciproche unicità, in un periodo storico in cui c’è bisogno di recuperare il senso della vita vera.