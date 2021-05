"Non c'è festa senza lavoro"

Un serie di manifestazioni di solidarietà alle attività commerciali organizzate dal partito di Giorgia Meloni su tutto il territorio nazionale in occasione della festa dei lavoratori. Anche l’Abruzzo partecipa attivamente e, in provincia di Chieti, ad aprire i giochi è il circolo di San Salvo insieme al responsabile del Partito nel Vastese Francesco Prospero, Vicesegretario Provinciale. In rappresentanza del circolo, il Commissario Fernando Artese, il Consigliere Elisa Marinelli e il membro del coordinamento Antonio Maiale.

I 4 rappresentanti di fratelli di Italia, a nome del circolo di San Salvo, esprimono solidarietà nei confronti di tutte quelle attività chiuse a causa delle restrizioni adottate dal governo per il contrasto della pandemia.

“Vogliamo indirizzare un chiaro messaggio al governo, ribadendo la nostra apprensione per le sorti dell’Italia che lavora e produce. Pertanto, torniamo ad invocare, sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento ed utilizzo dpi, l’abolizione del coprifuoco, una misura insensata che sta ammazzando la nostra economia; minori restrizioni nelle zone gialle, che consentano ai nostri imprenditori di lavorare in sicurezza, e ristori veri che permettano di limitare al massimo i danni causati dal covid, che ad oggi stanno pesando principalmente su alcuni settori, dalla ristorazione al commercio, dal turismo allo sport, dalla cultura all’intrattenimento. Fratelli d’Italia è con loro, ed è l’unico partito che da inizio pandemia difende con determinazione e coerenza gli interessi e i diritti delle imprese, delle partite Iva e dei lavoratori italiani”.

Il Circolo FDI San Salvo