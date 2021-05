Ancora un invito al buio!

Era il 13 aprile scorso quando sui principali media locali si poteva leggere della nascita di un nuovo Movimento Politico denominato “Cambiamo San Salvo”.

In data 16 aprile ho già manifestato al riguardo (leggi) il mio interesse per la novità, perché giudico sempre potenzialmente utile per la comunità la partecipazione di nuovi protagonisti in ogni aspetto della vita pubblica, anche politica. Ma non ho potuto non segnalare la mia perplessità circa l’assoluto anonimato (per non dire mistero) che circonda e caratterizza questo nuovo aspirante soggetto della politica cittadina.

È di ieri (leggi) una nuova uscita del predetto movimento che promette di affidare a “verità, onestà, chiarezza, trasparenza” la volontà dichiarata di “rimettere armonia tra gli elettori che in passato si sono sentiti traditi”.

E allora, come già detto nel mio già citato intervento del 16 aprile, suggerisco agli esponenti del movimento di giocare la loro partita a carte scoperte, perché l’apertura ‘al buio’ è assai probabile che scoraggi non solo la partecipazione, ma addirittura anche la sola curiosità di altri potenziali giocatori... figuriamoci poi di chi fosse tentato di inviare una e.mail!

Va da sé che non conto di ricevere alcun riscontro... ma mi auguro di sbagliare.