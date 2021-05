Vaccinazioni, la campagna va avanti. Il grazie di Schael

"Nel 1° Maggio che ricorre nel pieno della campagna vaccinale il mio pensiero va ai nostri dipendenti e ai tantissimi volontari in prima linea per mettere in sicurezza la salute di anziani e persone fragili. Essere stati al lavoro in questa giornata e per questa finalità è l’omaggio più bello e nobile da rendere a questa ricorrenza. E ringrazio davvero tutti”.

Queste le parole di Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, intervenuto ieri all’inaugurazione dell’hub vaccinale al PalaMasciangelo, a Lanciano, insieme al sindaco Mario Pupillo e alla responsabile Manola Rosato. La struttura è stata subito operativa, con le prime 250 persone vaccinate nella mattinata con fluidità e senza intoppi: file ordinate, niente lunghe attese, accoglienza scrupolosa e attenta da parte dei volontari del Rotary, Protezione civile, Croce Rossa, Comitato #maniuniteperpadova, Associazione La Conchiglia e Avo. Con una capacità “produttiva” di 700 vaccini al giorno il PalaMasciangelo offrirà un contributo importante alla campagna vaccinale, che, dopo l’exploit di giovedì, anche ieri ha fatto registrare numeri importanti, con 3.984 dosi somministrate e Vasto nella parte del leone con 948.

Sempre ieri altre équipe sono state impegnate nelle vaccinazioni sia negli Hub che a domicilio, come quella di Guardiagrele, guidata da Lucilla Gagliardi, approdata a Rapino; lo stesso vale per alcuni medici di medicina generale e la task force dell'Esercito nel Sangro-Aventino.

Altro aspetto importante la vaccinazione domiciliare dei pazienti oncologici seguiti dall'équipe di Cure palliative, guidata da Pier Paolo Carinci, che svolge un'attività silenziosa e assai preziosa.