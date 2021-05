Protocollo sottoscritto con l' Associazione regionale dei down d' Abruzzo e con l' Associazione Autismo Abruzzo

Nella mattinata del 1° maggio, presso la fattoria condivisa "Bosco degli Ulivi di Lentella, l' Organismo formativo accreditato Pmi.Service ha sottoscritto con l' Associazione regionale dei down d' Abruzzo (Arda sezione di Vasto) e con l' Associazione Autismo Abruzzo due Protocolli per formare ed inserire nel mondo del lavoro giovani down e giovani autistici.

In pratica le due Associazioni selezioneranno ed assisteranno i loro associati per partecipare fin dai prossimi giorni ai corsi in catalogo (gratuiti in quanto sostenuti dalla misura Garanzia Giovani). Successivamente gli stessi firmatari sottoscriveranno ulteriori appendici con le Associazioni datoriali allo scopo di inserire nel mondo del lavoro i giovani formati, anche attraverso la creazione di cooperative del terzo settore.

La data del 1° di maggio prescelta per la sottoscrizione dei Protocolli non è stata casuale, ma voluta per festeggiare la festa del lavoro 2021 nel segno dell' inclusione. Neanche la location prescelta, il Bosco degli Ulivi, è stata casuale. Infatti, la fattoria di Pracilio (consentendo l' allevamento di animali a terra, peraltro affidati da associati che sono di fatto "adottanti") metterà a disposizione dei giovani con disabilità intellettiva gli stessi animali nei percorsi di pet therapy e di rilassanti passeggiate nella natura.

Queste le primissime battute dopo le firme.

Il presidente dell' Arda Giuliano Giammichele:

"Significativa giornata e bellissimo ambiente, come dimostrano molto bene le foto e i video"; il presidente di Autismo Abruzzo Dario Verzulli: "Replicheremo anche in altre parti dell' Abruzzo questa bella iniziativa"; il vice presidente di Pmi. Services Fabio Travaglini:

"Un bel progetto di innovazione sociale, che nel prossimo incontro apriremo alla collaborazione con associazioni di imprese e cooperative".

Orazio Di Stefano