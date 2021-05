Arriva un nuovo "pop", il treno regionale di trenitalia

Consegnati oggi da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) i primi due Pop, portando a 11 i nuovi treni in circolazione sui binari abruzzesi. I nuovi Pop rientrano nei piani di investimento sottoscritti tra Regione Abruzzo e Trenitalia, che prevedono l'acquisto di nuovi treni per oltre 27 milioni di euro.

I due treni saranno già da oggi in circolazione sulle tratte Sulmona - Pescara, Pescara - Teramo e Pescara Termoli. I due Pop sono stati presentati stamani da Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia a Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo. Presenti alla breve cerimonia, svolta alla stazione di Pescara Centrale, anche Umberto D'Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con funzioni ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione e, per Trenitalia, Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale e Marco Trotta, Direttore Regionale Abruzzo. I nuovi Pop si aggiungono ai 5 Jazz ed ai 4 Swing già consegnati. Altri due treni Pop arriveranno entro il 2023, contribuendo ad abbassare ulteriormente l'età media della flotta regionale.

Pop, più comfort, sostenibilità e accessibilità.

Tecnologicamente avanzato, spazioso ed ecologico, il Pop raggiunge una velocità massima di 160 km/h, può trasportare fino a 400 persone con oltre 200 posti a sedere, è dotato di finestrini più grandi per ammirare le bellezze del paesaggio.

Riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il Pop vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza, con telecamere e monitor di bordo che effettuano riprese live. Presenti anche due postazioni dedicate ai diversamente abili e porta biciclette.