A San Salvo riparte la palestra all'aperto con "Arena Fitness"

Un’opportunità per ricominciare a praticare lo sport da palestra ma all’aria aperta nel rispetto dei decreti legge per la ripartenza, dopo la pandemia. E’ l’iniziativa della Cooperativa Mille Sport di San Salvo che ha realizzato all’interno dello Sport Village uno spazio riservato all’attrezzistica denominata “Arena Fitness”.

“Ho portato il saluto a nome dell’Amministrazione comunale – commenta l’assessore allo Sport Tonino Marcello – nella speranza che attraverso queste iniziative si possa ritornare a fare sport in maniera sana e sicura, attività solitamente ospitata in palestra”. Era presente anche il vicesindaco Giancarlo Lippis.

L’assessore Marcello ha ringraziato i soci della Cooperativa Mille Sport che con passione e dedizione stanno portando avanti il progetto di finanza pubblica attraverso la realizzazione a San Salvo di una cittadella dello sport.

“Le normative governative – spiega Gianmichele Fidelibus presidente della Cooperative Mille Sport – consentono di svolgere attività sportive all’aperto. Ci stiamo preparando al meglio per l’estate in attesa di poter tornare in palestra in pienezza al coperto per fare il lavoro che amiamo. L’Arena Fitness è uno spazio realizzato per tornare a socializzare”.