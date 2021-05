Weekend di gare concluso per Agostino Di Francesco

È riniziato il primo weekend (7/8/9 Maggio) di gare per il nostro pilota sansalvese Agostino Di Francesco per la stagione 2021.

Si riconferma sul tracciato di Barberino del Mugello con ben 35 concorrenti in griglia, Agostino ottiene ottimi tempi su giro piazzandosi in metà griglia, un inizio buono fatto di tante belle sensazioni positive per la stagione appena iniziata che lo porteranno sicuramente sempre con migliori piazzamenti alla fine della stagione.

La scelta, per il 2022, è di fare il salto nel campionato Civ (Campionato Italiano Velocità).

Grazie a tutti quelli che lo sostengono nella sua grande passione.