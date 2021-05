Costituito nuovo Comitato feste in onore di San Nicola Vescovo

Le cose belle importanti hanno bisogno di una preparazione. E la festa patronale di una comunità parrocchiale e cittadina rientra sicuramente in questa categoria.

Con questo spirito di bellezza e nel desiderio di pronunciare un piccolo "sì" al servizio alla Chiesa. 35 fedeli hanno risposto all'invito del parroco don Beniamino Di Renzo pronunciando domenica scorsa, durante le celebrazioni eucaristiche, di mettersi a disposizione per organizzare la festa di San Nicola Vescovo.

Martedì 4 maggio 2021, presso la chiesa San Nicola Vescovo, si è costituito l'omonimo Comitato Feste per organizzare il grande evento in onore del Santo di Myra, che si festeggerà i prossimi 12 e 13 giugno.

Come per l'anno 2020, la festa sarà rimodulata per garantire le misure imposte dalle normative per contrastare la diffusione del Covid-19.