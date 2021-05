Traffico bloccato in corso Garibaldi per un incidente automobilistico

Attualmente il traffico è bloccato nella parte alta di corso Garibaldi a San Salvo, si consigliano percorsi alternativi.

Sul luogo presente la polizia municipale per i rilievi del caso. Sembrerebbe che un automobilista abbia perso il controllo della propria vettura impattando contro un auto in sosta all' altezza del cancelletto di ingresso dello studio odontoiatrico del Dott. Romondio.

Non ci sono persone ferite coinvolte nell' incidente.