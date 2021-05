Bandiera Blu numero 24 a San Salvo: "Da condividere con la città"

«Condivido con tutta la mia città la notizia che abbiamo avuto questa mattina della riconferma per San Salvo della Bandiera Blu. E’ la ventiquattresima

volta che otteniamo la certificazione per l’eccellenza del nostro litorale. E’ un risultato meritato per San Salvo ma mai scontato visto che ogni anno i criteri

diventano sempre più stringenti. E’ il risultato di una costante attenzione all’ambiente e alla sostenibilità oltre alla cura della mobilità su due ruote che

è diventato un ulteriore criterio di valutazione positiva».

Sono le dichiarazioni del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca a conclusione della cerimonia di consegna della Bandiera Blu avvenuta durante la conferenza via Facebook, per le limitazioni imposte dal Covid-19, e che ha visto la partecipazione del ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

«Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale sono le sfide che abbiamo accettato di affrontare e che devono essere condivise da tutta la comunità. Anche questo è la Bandiera Blu perché non è un impegno della sola Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco – in quanto è il riconoscimento di garanzia di qualità per i residenti, i turisti e gli operatori dell’intero comparto turistico ancor di più oggi in vista della ripartenza della stagione estiva dopo la pandemia».