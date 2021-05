Incidente agricolo, perde la vita 79enne sansalvese

E' morto in un tragico incidente agricolo avvenuto oggi intorno alle 13, a Gissi, il 79enne sansalvese Mario Di Marco.

Vani i soccorsi.

"Si svolgeranno mercoledì 12 maggio alle ore 17 presso la Chiesa di San Giuseppe i funerali di Mario Di Marco, morto per un incidente agricolo avvenuto all’incirca alle 13 dell’11 maggio in agro di Gissi, dove il pensionato stava azionando la sua motozappa. Anche il noto commerciante Felice Tomeo ha espresso sgomento e commozione per la dipartita dello sfortunato anziano, che si era recato nella sua ferramenta proprio stamattina", scrive su iltrigno.net Orazio Di Stefano.

Ai famigliari le condoglianze della nostra redazione